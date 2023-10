IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa nie dokończył czwartkowego treningu

Włoch doznał lekkiego urazu

Nie wiadomo, czy zagra w sobotnich derbach

Chiesa może opuścić derby Turynu

Juventus w ostatnim czasie ma spore problemy w ofensywie. W meczu z Atalantą z gry wypadli Dusan Vlahović i Arkadiusz Milik. Nie ma pewności, czy obaj będą gotowi na sobotnie derby. Media przekonują, że większe szanse na powrót ma reprezentant Polski.

Tymczasem Giovanni Albanese informuje, że w czwartek przedwcześnie trening Starej Damy zakończył Federico Chiesa. Dziennikarz przekonuje, że to nic poważnego, ale gwiazdor Bianconerich może nie wystąpić w nadchodzącym pojedynku z Torino.

Anche #Chiesa può saltare il derby: si è fermato in allenamento, niente di grave ma la #Juventus rischia di doverne fare a meno per #JuveToro di sabato. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) October 5, 2023

Gdyby te złe wieści potwierdziły się, a Vlahović i Milik nie byliby gotowi do gry to Massimiliano Allegri miałby olbrzymi problem w ofensywie, ponieważ jedynym dostępnym napastnikiem byłby Moise Kean. Najprawdopodobniej skorzystałby wtedy z usług któregoś piłkarzy Juventus Next Gen.

