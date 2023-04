Torino poinformowało o przedłużeniu kontraktu z Vanją Milinkoviciem-Saviciem. Nowe porozumienie pomiędzy stronami zawarto do 30 czerwca 2026 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Vanja Milinković-Savić

Vanja Milinković-Savić jest bramkarzem Torino od 2017 roku

Serbski golkiper do Turynu przeniósł się z Lechii Gdańsk

26-latek dzisiaj przedłużył umowę z Bykami do 2026 roku

Vanja Milinković-Savić na dłużej w Torino

Torino za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz mediów społecznościowych pochwaliło się przedłużeniem kontraktu z Vanją Milinkoviciem-Saviciem. Dotychczasowa umowa bramkarza wygasała 30 czerwca 2024 roku, a nowa będzie ważna przez dwa lata dłużej.

Dwunastokrotny reprezentant Serbii jest bardzo dobrze znany polskim kibicom, ponieważ w latach 2016-2017 stał między słupkami Lechii Gdańsk. Biało-Zieloni sprzedali 26-letniego golkipera do Torino za 2,6 miliona euro, co do dzisiaj jest rekordem sprzedażowym drużyny z Trójmiasta.

Vanja Milinković-Savić to pewny punkt zespołu Byków. Urodzony w Hiszpanii Serb w 32 spotkaniach aktualnej kampanii wpuścił 36 goli i zanotował 10 czystych kont. Portal “Transfermarkt” szacuje wartość mierzącego 202 centymetry wzrostu zawodnika na około 3,5 miliona euro.