Inter musi poprawić wyniki

Od początku marca Inter Mediolan punktuje zdecydowanie poniżej oczekiwań i kadrowego potencjału. Jeszcze do niedawna Nerrazzuri cieszyli się z pewnego drugiego miejsca, a teraz wypadli ze strefy gwarantującej grę w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Co prawda, Simone Inzaghi jest bliski wprowadzenia zespołu do półfinału Champions League, ale może to nie wystarczyć do uratowania posady.

Władze Interu są zawiedzione fatalną postawą w Serie A. Po sobotniej porażce z Monzą doszło do spotkania z trenerem, w trakcie którego działacze przedstawili mu ultimatum.

Warunkiem do pozostania na ławce trenerskiej wicemistrza Włoch jest awans do półfinału Ligi Mistrzów oraz zakończenie sezonu w pierwszej czwórce. Jeśli któryś z tych celów nie zostanie osiągnięty, Inzaghi przedwcześnie zakończy współpracę z klubem.

Inter nie zamierza podejmować pochopnej decyzji i zwalniać trenera między ważnymi meczami. W środę Inter zagra w rewanżu z Benficą. Po pierwszym starciu cieszy się dwubramkową przewagą.

