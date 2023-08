IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Lazar Samardzić

Udinese czeka na oferty za Samardzicia

Napastnik był o krok od transferu do Interu Mediolan

Temat upadł, ale piłkarz wciąż może odejść z Udinese

Samardzić dostępony na rynku transferowym

W zeszłym tygodniu Lazar Samardzić przeszedł badania medyczne w Interze Mediolan, ale transfer upadł po tym, jak jego otoczenie podniosło żądania płacowe, na co Nerazzurri nie chcieli przystać. Zawodnik wrócił do klubu i zagrał w meczu 1. kolejki Serie A z Juventusem.

– To już przeszłość, ale takie sytuacje w futbolu po prostu się zdarzają. Wrócił do klubu i zrozumiał, że sprawy nie potoczyły się we właściwy sposób. Teraz jest do dyspozycji trenera. Nie mamy szans na negocjacje, jeśli duży klub zaoferuje mu dużo pieniędzy. Nie wiemy, co się stanie, miejmy nadzieję, że to już koniec tej historii – przyznał Pozzo.

Samardzić w poprzednim sezonie Serie A wystąpił w 37 meczach, w których zdobył pięć goli i zaliczył cztery asysty. Był jednym z wyróżniających się zawodników Udinese.

