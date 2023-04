fot. PressFocus Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Lazio w tym sezonie skupia się na walce o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Podopieczni Maurizio Sarriego krok w kierunku elitarnych rozgrywek wykonali, wygrywając ze Spezią (3:0)

Opiekun rzymian podsumował spotkanie w rozmowie ze Sky Sport Italia

Lazio za plecami Napoli

Lazio w trakcie trwającej kampanii pewnym krokiem zmierza po wywalczenie miejsca w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zrealizowanie celu pozwoli Orłom zarobić sporo pieniędzy. Kolejny krok w kierunku występów w elitarnych rozgrywkach rzymianie wykonali w piątek wieczorem.

– Od dawna dążymy do tego, by stać się mniej zarozumiałymi i mniej powierzchownymi. Zdolność utrzymywania się przy piłce w trudnych momentach znacznie wzrosła, ale w pierwszych siedmiu czy ośmiu minutach obawiałem się, że podeszliśmy do meczu zbyt lekkomyślnie – mówił Maurizio Sarri przed kamerą Sky Sport Italia.

– Jesteśmy zadowoleni, ponieważ zespół pozytywnie się rozwinął, ale między satysfakcją a spełnieniem jest różnica. Błędem byłoby sądzić, że łatwo dojechać do mety. Trzeba być skupionym, satysfakcja przychodzi dopiero po zdobyciu celu – kontynuował Włoch.

