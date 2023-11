fot. Imago / Nderim Kaceli / IPA Sport Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Wynik rywalizacji otworzył w niedzielnym starciu Dusan Vlahović

Bramkę na 1:1 zdobył Lautaro Martinez

Na temat meczu przed kamerą DAZN wypowiedział się szkoleniowiec Czarno-niebieskich

Simone Inzaghi ocenił spotkanie Juventus – Inter

Inter Mediolan po rozegraniu meczu z Juventusem utrzymał pozycję lidera. W porównaniu do poprzedniej kampanii Nerazzurri zaliczyli progres, bo wówczas w obu starciach ligi włoskiej przegrali z ekipą z Turynu. Zrewanżowali się Starej Damie w spotkaniu w ramach Pucharu Włoch.

– Biorąc pod uwagę przebieg meczu, zdobyliśmy jeden punkt. Juventusowi bardzo trudno jest strzelić gola, zwłaszcza gdy prowadzi. Oczywiste jest, że w przypadku straconej bramki powinniśmy lepiej zareagować – mówił Simone Inzaghi w rozmowie z DAZN.

– Zespół zachował jednak koncentrację i szybko strzelił wspaniałego gola. Po przerwie nie stworzyliśmy sobie wiele okazji, ale zmierzyliśmy się z mocnym Juventusem, który zasłużenie zajmuje drugie miejsce w Serie A. Chcieliśmy przyjechać i wygrać, ale biorąc pod uwagę przebieg spotkania, remis jest zasłużony – kontynuował Włoch.

Nerazzurri dobrze odczytali Juve

– To był bardzo podobny mecz do tego z zeszłego sezonu, kiedy stworzyliśmy cztery lub pięć realnych okazji, ale ostatecznie przegraliśmy. Teraz przyjechaliśmy do Turynu, aby kontrolować piłkę oraz zachować koncentrację. Spodziewaliśmy się, że Juve będzie czekać na kontratak, co też nastąpiło. Wiedzieliśmy, że między liniami możemy znaleźć Mychitariana i Barellę, ale nie było to łatwe i po przerwie powiedziałem Nicolo, aby nie cofał się zbyt daleko – przeciwnik nie wywierał dużego pressingu na własnej połowie – mówił Inzaghi.

– Może gdybym miał głębszy skład, dokonałbym innych wyborów, ale musimy grać co dwa, trzy dni, nawet w konkurencyjnych warunkach – w Serie A są drużyny gotowe rzucić wyzwanie – podsumował trener Interru Mediolan.