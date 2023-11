PressFocus Na zdjęciu: Thiago Motta

Thiago Motta pracuję w Bolonii od sezonu 2022/2023

W ostatnim czasie przykuł uwagę wielu topowych drużyn

Prezes Bolonii chce, żeby Motta podpisał nowy kontrakt

Nowy kontrakt na stole. Motta musi zdecydować co dalej

Thiago Motta w krótkim czasie zwrócił na siebie uwagę wielu topowych klubów we Włoszech oraz poza granicami swojej ojczyzny. Jeszcze przed sezonem był jednym z kandydatów do objęcia sterów w Paris Saint-Germain. Łączono go również z posadą w Interze Mediolan, gdy na początku roku Simone Inzaghi był o krok od utraty pracy. 41-letni szkoleniowiec z sukcesami pracuję obecnie w Bolonii, z którą od 10 meczów w Serie A jest niepokonany. Przegrali tylko na inaugurację sezonu z Milanem.

Na ten moment zajmują w Serie A 6. miejsce z dorobkiem 18 punktów. Są kandydatem do walki o miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Postawa Motty w Bolonii zasługuje na słowa uznania przede wszystkim z tego względu, że latem stracił on kluczowych piłkarzy. Z zadaniem przebudowy zespołu poradził sobie jednak wzorowo, co potwierdzają wyniki osiągane na ligowym podwórku.

Claudio Fenucci, prezes Bolonii wierzy w to, że uda mu się osiągnąć porozumienie z trenerem w kwestii przedłużenia umowy.

– “Chcemy, aby nowy kontrakt został wkrótce podpisany” – powiedział Fenucci.

Kontrakt Thiago Motty obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Urodzony w Brazylii trener nie musi jednak się spieszyć z podjęciem decyzji, bowiem pod koniec sezonu wiele klubów może być zainteresowanych sprowadzeniem go do siebie.