fot. Imago / Carmelo Imbesi Na zdjęciu: Aurelio De Laurentiis

W styczniu odbędzie się turniej o Superpuchar Włoch

Aurelio De Laurentiis wypowiedział się na temat rozegrania prestiżowych meczów w Arabii Saudyjskiej

Szef aktualnych mistrzów Serie A jest zdecydowanie zwolennikiem rozegrania meczów o Supercoppa Italia na Stadio Olimpico

De Laurentiis o Superpucharze Włoch

Superpuchar Włoch zaplanowany jest tak, że wezmą w nim udział takie drużyny jak: SSC Napoli, Inter Mediolan, Fiorentina i Lazio. Dla niektórych kłopotem jest jednak rozgrywanie turnieju w Arabii Saudyjskiej.

– Kraje arabskie muszą szanować kobiety i pracę. Kiedy ktoś mówi o sporcie, który powinien łączyć dobre samopoczucie i zdrowie, jeśli tak się nie dzieje, to muszę się martwić – mówił Aurelio De Laurentiis cytowany przez Goal.com.

– Czy widziałeś, co dzieje się w Izraelu? Czy możecie sobie wyobrazić, że nad tymi terytoriami panuje blokada powietrzna? Chłopaki, czy rozumiecie, że zabieramy na cztery samoloty 120 graczy, którzy są tyle warci, ile są warci? Jesteście idiotami? A może to wszystko po to, żeby zarobić jeszcze kilka milionów? – zastanawiał się szef SSC Napoli.

– Zróbmy to na Olimpico. Po co mamy tam jechać i się bawić? To nie tak, że chcę bojkotować, po prostu powiedziałem: “Pomyśl o tym” – rzekł De Laurentiis.

