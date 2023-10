Wojciech Szczęsny w znacznym stopniu przyczynił się do remisu w meczu Juventusu w starciu z Atalantą. Polski bramkarz przyznał, że potrzebował dobrego występu po kiepskim meczu z Sassuolo.

IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny zrekompensował się za fatalny występ z Sassuolo

Polak uratował punkt w meczu z Atalantą

Reprezentant Polski przyznał, ze potrzebował dobrej interwencji

Szczęsny zadowolony z interwencji w meczu z Atalantą

Przed tygodniem Juventus przegrał z Sassuolo aż 2:4. Starej Damie nie pomógł wtedy Wojciech Szczęsny, który przyczynił się do straconych goli. Reprezentant Polski zrekompensował się jednak podczas starcia z Atalantą. Broniąc znakomite uderzenie Muriela, Szczęsny pomógł wywalczyć Bianconerim jeden punkt.

– Wszystko sprowadza się do ciężkiej pracy. Kiedy popełniasz błędy, pracujesz, aby poprawić się w kolejnym meczu. To była ważna obrona, potrzebowałem jej po meczu z Sassuolo. Jako zespół zawsze walczymy o zwycięstwo, bo każdy remis to strata dwóch punktów – przyznał Szczęsny.

Juventus w ostatnich trzech meczach zdobył tylko cztery punkty. Po dobrym początku sezonu, teraz Bianconeri prezentują się nieco słabiej na boiskach Serie A. – Wierzę, że mamy wiele do poprawy w swojej grze. Musimy lepiej zarządzać piłką. Jednak jest dopiero październik. Przed nami derby i przerwa na mecze reprezentacji – dodał.

Zobacz również: Allegri chwalił Szczęsnego po kapitalnym występie