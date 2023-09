Wygląda na to, że w AS Romie powtarza się syndrom trzeciego sezonu Jose Mourinho. Po dwóch bardzo udanych kampaniach, Giallorossi notują najgorszy start w Serie A w historii.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Roma wygrała jak dotąd tylko jeden mecz w Serie A

Giallorossi w czwartek przegrali 1:4 z Genoą

Powtarza się syndrom trzeciego sezonu Mourinho

Mourinho znów nie radzi sobie w trzecim sezonie

AS Roma znajduje się tuż nad strefą spadkową z pięcioma punktami mając na swoim koncie tylko jedną wygraną z Empoli, choć aż 7:0. W czwartek Giallorossi znów przegrali, tym razem z Genoą 1:4. Zespół z Rzymu w tak fatalny sposób nie rozpoczął jeszcze żadnej kampanii w historii.

Włoskie media już piszą o syndromie trzeciego sezonu Jose Mourinho. Chelsea opuścił za porozumieniem stron we wrześniu 2007 roku, zaledwie kilka dni po rozpoczęciu trzeciego sezonu. Portugalczyk zdobył potrójną koronę z Interem w 2010 roku i odszedł po zaledwie dwóch latach pobytu na San Siro. Jego doświadczenie w Realu Madryt trwało pełne trzy sezony, od 2010 do 2013 roku, ale trzecia kadencja wypadła fatalnie.

Szkoleniowiec wrócił do Chelsea tamtego lata i w 2015 roku ponownie sięgnął po mistrzostwo Premier League, ale został zwolniony w grudniu 2015 roku, w połowie trzeciego sezonu. Mourinho przyszedł do Romy w 2021 roku jako bohater i prowadził klub do zwycięstwa w Lidze Konferencji. Portugalczyk był bliski powtórzenia wielkiego sukcesu również w ubiegłym sezonie, ale Giallorossi przegrali w finale Ligi Europy w rzutach karnych z Sevillą.

Trzeci sezon z pewnością nie rozpoczął się tak, jak wymarzyli to sobie fani Romy. Czy Mourinho wkrótce pożegna się ze swoją posadą w Rzymie?

