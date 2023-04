fot. PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Kompletnie nieudany powrót do gry po reprezentacyjnej przerwie zaliczyło SSC Napoli

Azzurri ulegli na swoim stadionie Milanowi (0:4)

Szkoleniowiec neapolitańczyków starał się po zakończeniu spotkaniu wyjaśnić powody bolesnej przegranej

Spalletti po hicie Serie A

SSC Napoli doznało w starciu z Milanem trzeciej porażki w tym sezonie. Azzurri dosłownie zostali zmieceni przez Rossonerich z boiska. Jednocześnie bez Victora Osimhena ekipa z Neapolu nie była ta samą, co zwykle.

– Zmęczenie mogło na nas wpłynąć. Wielu zawodników dawało z siebie wszystko na zgrupowaniach swoich reprezentacji. Poza tym dużo zależy od samych meczów, od lotów. Zawodnicy wracają lekko zmęczeni. Wiem jednak, że Milan musiał mierzyć się z podobną sytuacją – mówił Luciano Spalletti cytowany przez GianlucaDiMarzio.com.

– Po części to przyczyną przegranej jest zmęczenie zawodników, a po części to, jak świetnie grał Milan. My też nie zagraliśmy na naszym normalnym poziomie – kontynuował trener Napoli.

– Mieliśmy trochę pecha z przerwą na mecze reprezentacyjne. Mathias Olivera wraca z kontuzją, Osimhen… – mówił Włoch.

– Teraz zmieniło się nastawienie do Ligi Mistrzów. Znajdą się ludzie, którzy zaczną mówić, że to dla nas nieudane losowanie. Komuś wydawało się, że mamy słabego przeciwnika. Tak jednak nie jest. Nie miał najlepszego czasu za sobą, ale wiemy, że Liga Mistrzów zmienia wszystko. W takich meczach trudno znaleźć tych, którzy nie dadzą z siebie wszystkiego. Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu nie tylko ja będę tak myślał – zakończył Spalletti.

