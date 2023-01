fot. PressFocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

SSC Napoli zaliczyło w piątkowy wieczór popisowy występ w Serie A, gromiąc na swoim stadionie Juventus (5:1). Luciano Spalletti po zakończeniu spotkania nie szczędził pochwał w kierunku swoich podopiecznych.

Kapitalny mecz rozegrało Napoli przeciwko Juve

Luciano Spalletti skomentował świetny występ w wykonaniu swojej drużyny

Azzurri umocnili się na pierwszej pozycji w tabeli, mając na swoim koncie 47 punktów

Napoli pokazało klasę w starciu z Juventusem

SSC Napoli umocniło się po meczu 18. kolejki ligi włoskiej na pozycji lidera rozgrywek, legitymując się bilansem 47 punktów. Jednocześnie piłkarze Azzurrich mają dzisiaj 10 punktów przewagi nad wiceliderem.

– Drużyna rozegrała świetne spotkanie w bardzo wysokim tempie. Tak musimy grać także w kolejnych meczach – mówił zachwycony Luciano Spalletti przed kamerą DAZN.

Zobacz także:

Neapol zapamięta tę noc, pogrom we włoskim hicie [WIDEO] Południe kontra północ, czyli starcie Napoli – Juventus otwierało 18. kolejkę Serie A. Spotkanie lidera z wiceliderem zapowiadało się na hit tej serii gier i nie zawiodło. Napoli rozgromiło Juventus 5:1, dzięki czemu umocniło się na pozycji lidera włoskiej ekstraklasy. Napoli nie dało szans Juventusowi w hicie tej kolejki Duet Kvaratskhelia-Osimhen był nie do zatrzymania Czytaj dalej…

– To był piękny wieczór. Nasi kibice byli świetni, a drużyna była w stanie odwdzięczyć się im za miłość do Napoli i piłki nożnej – kontynuował Włoch.

– W meczu zachowaliśmy się poprawnie. Także dzięki wsparciu kibiców. Nawet po golu Juventusu, gdy przeciwnik włączył się do gry – zaznaczył trener Napoli.

– Jeśli spróbujemy wejść do walki, tak jak to miało miejsce przy golu dla rywala, to polegniemy. To po prostu nie leży w naszej naturze. Dlatego musimy grać piłką. To jest nasze DNA – powiedział Spalletti.

Szkoleniowiec Azzurrich pozwolił sobie także na kilka słów w kierunku Victora Osimhena, który w starciu z Juve strzelił dwa gole. – Jestem zdumiony pod wrażeniem potencjały, którego Osimhen jeszcze w pełni nie wykorzystał. Jest niesamowity – mówił podekscytowany Spalletti.

Azzurri w środku tygodnia powalczą o awans do 1/4 finału Pucharu Włoch, mierząc się w roli gospodarza z Cremonese. Z kolei w spotkaniu 19. kolejki Serie A neapolitańczycy zagrają na wyjeździe z Salernitaną.

Czytaj więcej: “Nie możemy się załamywać, takie wieczory się zdarzają”