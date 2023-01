Pressfocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Milan Skriniar z powodzeniem reprezentuje Inter, który oferuje Słowakowi nowy kontrakt. Defensor nie udzielił jednak odpowiedzi, co irytuje włoski klub.

Inter chce, aby Milan Skriniar wciąż reprezentował ich barwy

Słowak nie jest do tego przekonany

Obrońca ma wyznaczone ultimatum odnośnie oferty nowego kontraktu

Inter ma dość zachowania Skriniara

Milan Skriniar to piłkarz wzbudzający niemałe zainteresowanie na rynku transferowym. Minionego lata Słowakiem zainteresowane były czołowe drużyny z Premier League. Najbardziej konkretne okazało się PSG, które złożyło Interowi wiele ofert kupna 27-latka. Opiewały one na kilkadziesiąt milionów euro, chociaż Skriniar miał tylko 12 miesięcy do końca kontraktu z mediolańczykami.

Inter długo zastanawiał się nad tym, czy zaakceptować lukratywną propozycję za Skriniara, która nadeszła z Paryża. Obrońca rzekomo był chętny na przenosiny do stolicy Francji. Piłkarz miał nawet uzgodnić warunki swojej umowy. Finalnie musiał on obejść się smakiem, ponieważ Inter wolał odrzucić propozycję PSG.

W Mediolanie postanowili skupić się na przedłużeniu współpracy ze Skriniarem. Inter zdecydował się zaoferować Słowakowi sześć milionów euro plus bonusy. 27-latek, który w tym sezonie rozegrał 24 mecze, nie udzielił jeszcze mediolańczykom odpowiedzi, czy przyjmuje propozycję klubu. Inter nie chce długo czekać, więc postanowił postawić Skriniarowi ultimatum. Defensor ma czas do 20 stycznia, aby oznajmić Interowi swoją decyzję. Jeżeli Inter usłyszy odmowę przedłużenia kontraktu, zapewne ruszy na rynek transferowy w poszukiwaniu nowego stopera.

Czytaj także: Gwiazdy lubią egzotykę. Nie tylko Cristiano Ronaldo zdecydował się na nieoczywisty ruch