Były zawodnik atakuje Juventus. “Klub staje się mały, gdy traktuje w ten sposób tak ważnego piłkarza”

IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Mohamed Sissoko

Mohamed Sissoko w rozmowie z portalem “IlBiancoNero.com” wypowiedział się na temat związany z Juventusem i Leonardo Bonuccim. Były zawodnik “Bianconerich” jest wściekły na klub po tym, w jaki sposób potraktował zawodnika, który przez lata stanowił o sile drużyny. Malijczyk posunął się do tego stopnia, że nazwał “Starą Damę” małym klubem.

– Nadal może kontynuować karierę w Juve. Nie znam dobrze dynamiki, ale z zewnątrz wygląda na to, że Juve chciało go całkowicie wykluczyć, a zawodnik taki jak on, który dał tak wiele temu klubowi, nie zasługuje na to. To niesprawiedliwe. Zawsze był piłkarzem z wielką osobowością i od pierwszego dnia pokazał na co go stać. Zrobił tak wiele dla Juve. Jeśli nadejdzie duża oferta, moim zdaniem lepiej dla niego, aby wyjechał i grał za granicą. Nie ma nikomu nic do udowodnienia – powiedział Mohamed Sissoko

– Jestem bardzo smutny z powodu tej sytuacji, zrobił tak wiele dla Juve, tak bardzo szanował ten klub i najlepszą rzeczą byłoby odejść z godnością. Widząc, jak Juve wystawia go w ten sposób, klub staje się mały. Mam nadzieję, że znajdzie ważny klub, ponieważ wciąż ma ochotę i możliwości do gry – dodał były piłkarz “Starej Damy”.

