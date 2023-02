Pressfocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

W sobotę byliśmy świadkami trzech meczów w Serie A, w których nie brakowało emocji. Ważne zwycięstwo nad Cremonese zanotowało Lecce, a Roma w zaledwie sześć minut strzeliła dwa gole Empoli. W dziewiątkę spotkanie z Sassuolo kończyła natomiast Atalanta, która przegrała na wyjeździe 0:1.

Piorunujący początek AS Romy

Zaledwie sześć minut wystarczyło Romie do objęcia prowadzenia 2:0 z Empoli. Po tak znakomitym początku Wilki obniżyły nieco tempo spotkania, co i tak pozwoliło im na zanotowanie cennego zwycięstwa. Bohaterem został Paulo Dybala, który dwukrotnie posłał znakomite wrzutki na głowy swoich partnerów. W 2. minucie po jego dograniu strzelił Ibanez, cztery minuty później trafił Tammy Abraham. Dzięki wygranej Giallorossi wskoczyli na podium Serie A.

Kosztowna wpadka Atalanty

Od 30. minuty Atalanta musiała w meczu z Sassuolo radzić sobie w dziesięciu po czerwonej kartce dla Joakima Maehle. Rywale wykorzystali przewagę liczebną i rzucili się do ataku, co zaowocowało bramką w 55. minucie autorstwa Armanda Lauriente. Gospodarze dominowali i nie dawali niemal w ogóle dochodzić do głosu piłkarzom Gian Piero Gasperiniego. Atalanta przegrała i dała się w tabeli wyprzedzić Romie. Goście kończyli w dziewiątkę po tym, jak w końcówce spotkania czerwoną kartkę obejrzał również Muriel.

Wyniki sobotnich meczów 21. kolejki Serie A

Cremonese – Lecce 0:2 (0:0)

0-1 Baschirotto 58′

0-2 Strefezza 69′

AS Roma – Empoli 2:0 (2:0)

1-0 Ibanez 2′

2-0 Abraham 6′

Sassuolo – Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)

1-0 Lauriente 55′