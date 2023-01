PressFocus Na zdjęciu: gracze Monzy

Wyniki 18. kolejki Serie A. Milan niespodziewanie tylko zremisował w delegacji z Lecce 2:2. Tymczasem Inter pokonał na San Siro Veronę 1:0. Poniżej prezentujemy rezultaty i strzelców ze wszystkich potyczek.

Emocje na Stadio Giovanni Zini, tylko oczko Milanu, zwycięski Inter

W pierwszej potyczce Cremonese rywalizowało z Monzą. Goście już do przerwy prowadzili dwoma golami. Najpierw bramkarza Cremonese z bliska pokonał Patrick Ciurria. Potem z karnego nie pomylił się Gianluca Caprari. Gospodarze dzielnie walczyli, ale finalnie goście triumfowali 3:2 i zainkasowali trzy oczka. Monza jest niepokonana od 10 listopada 2022 roku.

Milan grał w delegacji z Lecce. Gospodarze do 58. minuty prowadzili dwoma trafieniami, ale przyjezdni wyszarpali remis. W tym momencie mistrzowie Włoch tracą już dziewięć oczek do lidera z Neapolu. Marcin Listkowski (Lecce) był tylko rezerwowym. Inter znając wynik lokalnego rywala przystąpił do potyczki z Veroną. Bramka Lautaro Martineza dała mediolańczykom komplet oczek. W barwach gości 66 minut rozegrał Paweł Dawidowicz. Z kolei Mateusz Praszelik jest kontuzjowany.

Wyniki 18. kolejki

Cremonese – Monza 2:3 (0:2)

Daniel Ciofani (67′), Cyriel Dessers (83′) – Patrick Ciurria (8′), Gianluca Caprari (19′, 55′)

Lecce – Milan 2:2 (2:0)

Theo Hernandez (3′ – gol samobójczy), Federico Baschirotto (23′) – Rafael Leao (58′), Davide Calabria (70′)

Inter – Verona 1:0 (1:0)

Lautaro Martinez (3′)