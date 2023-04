Serie A: samobój Wiśniewskiego i asysta Drągowskiego, zwycięstwo Lazio w hicie kolejki

Podsumowanie meczów 29. kolejki Serie A. Lazio wygrało w hicie weekendu z Juventusem, a AS Roma zrobiła kolejny krok w stronę awansu do Ligi Mistrzów. Pechowy mecz zaliczył Przemysław Wiśniewski, który w starciu z Fiorentiną skierował piłkę do własnej bramki