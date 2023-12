Imago / Alessandro Garofalo Na zdjęciu: Oficjalna piłka Serie A

Włoski rząd nie przedłuży ulgi podatkowej dla obcokrajowców

Claudio Lotito właściciel Lazio, a zarazem włoski senator nie krył oburzenia podjętą decyzją

Serie A może z roku na rok być coraz mniej atrakcyjnym kierunkiem dla utalentowanych piłkarzy z zagranicznych

Serie A nad przepaścią

Serie A znalazło się nad prawdziwą przepaścią. Włoska piłka z roku na rok nabierała coraz większego znaczenia w europejskim futbolu, ale wczorajsze wydarzenia mogą to zmienić. Włoski rząd podjął decyzję, że nie przedłuży tak zwanego Decreto Crescita, czyli ulgi podatkowej, z którego korzystały włoskie kluby przy zatrudnianiu obcokrajowców. Przepis nie będzie obowiązywał od 1 stycznia 2024 roku.

Decyzja władz uderzy przede wszystkim we włoskie kluby, które swoją koncepcję budowy zespołu opierają na sprowadzaniu utalentowanych zawodników spoza Włoch. Od razu po ogłoszeniu wycofania ulgi podatkowej głos na ten temat zabrał właściciel Lazio, który jest również włoskim senatorem.

– Zniesienie Decreto Crescita? Idiotyzm. Serie A straci na konkurencyjności. Może za jakiś czas zrozumieją, jak cholernie wielki błąd zrobili. Ciekawe, kto tu teraz przyjdzie grać – grzmiał Claudio Lotito.

– Mamy obcokrajowca, który przeprowadził się do Włoch i płaci nieco niższy podatek. To chyba lepsza sytuacja dla budżetu państwa, niż gdyby wcale nie przyjechał i nic nie trafiało do budżetu? – pyta retorycznie Włoch.

Swoje zaniepokojenie wyraziły również władze Lega Serie A, które w tej sprawie postanowiły wydać oficjalne oświadczenie.

– Lega Serie A przyjmuje ze zdumieniem i zaniepokojeniem pogłoski prasowe dotyczące decyzji, jaką dziś podjęła Rada Ministrów. Decyzja o nieprzedłużaniu specjalnej ulgi podatkowej dla obcokrajowców, jeśli zostanie potwierdzona, będzie miała skutek diametralnie odwrotny do zamierzonego. Spowoduje to mniejszą konkurencyjność klubów zespołów, a w konsekwencji zmniejszenie przychodów – czytamy we fragmencie oświadczenia.