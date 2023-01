fot. PressFocus Na zdjęciu: AC Monza - Inter Mediolan

Inter Mediolan nie wygrał czwartego z rzędu spotkania w tej kampanii. W meczu 17. kolejki Serie A ekipa Simone Inzaghiego podzieliła się punktami z Monzą (2:2).

Inter Mediolan zaliczył pierwszy remis

Monza zanotowała trzeci podział punktów w sezonie

Nerazzurri dwa punkty stracili w doliczonym czasie gry

Monza jak równy z równym z Interem

Inter Mediolan podchodził do sobotniego derbowego starcia z Monzą opromieniony wygraną nad SSC Napoli (1:0) w środku tygodnia. Nerazzurri nie zamierzali jednak zadowalać się wiktorią nad ekipą Luciano Spallettiego. Beniaminek Serie A chciał z kolei odskoczyć od drużyn zagrożonych spadkiem z ligi.

W pierwszej odsłonie rywalizacji na U-Power Stadium nie brakowało emocji. Więcej z gry zgodnie z oczekiwaniem mieli goście. Aczkolwiek ekipa Raffaele Paladino kilka razy potrafiła zagrać na nosie Czarno-niebieskich. Wynik meczu został otwarty stosunkowo szybko, bo już w 10. minucie. Zamieszanie pod bramką gospodarzy wykorzystał Matto Darmian, który skutecznie dostawił nogę po dośrodkowaniu Alessandro Bastoniego.

"CIOS ZA CIOS!" 🤯🔝 🔥



10' M. Darmian ⚽

11' P. Ciurria ⚽



Najpierw kapitalna akcja bramkowa Interu, a później błyskawiczna odpowiedź AC Monzy! 🔥Takie emocje tylko w Serie A! 😍 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/fZPpNXTVNf — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 7, 2023

Inter nie cieszył się jednak długo z prowadzenia. Już w 11. minucie do wyrównania doprowadził Patrick Ciurria, który popisał się celnym strzałem z lewej nogi i Andre Onana został zmuszony do kapitulacji. Ostatnie słowo w pierwszej odsłonie należało natomiast do Lautaro Martineza. Mistrz świata wykorzystał fatalne zachowanie Pablo Mariego, zabierając mu piłkę, a chwile później skierował piłkę do siatki. Do przerwy było 2:1 dla Nerazzurrich.

W drugiej połowie drużyna Simone Inzaghiego skupiła się na kontrolowaniu boiskowych wydarzeń. Gospodarze natomiast szukali bramki, dzieki, której mogli po raz drugi w meczu doprowadzić do remisu. Ostatecznie udało im się to w doliczonym czasie gry, gdy bramkę zdobył Luca Caldirola.

19-krotny mistrz Włoch kolejny mecz ligowy rozegra 14 stycznia przeciwko Hellas Weronie. Zanim jednak do tego dojdzie, to Inter rozegra jeszcze spotkanie Coppa Italia z Parmą. Monza natomiast w ramach 18. kolejki Serie A zagra z Cremonese.