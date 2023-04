PressFocus Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Sarri wziął udział w konferencji prasowej

Szkoleniowiec Lazio odniósł się do poziomu sportowego

Włoch przewiduje smutny koniec najpopularniejszego sportu

Sarri wymownie o przyszłości futbolu

– Obecny terminarz nie jest już wykonalny. Słyszałem porównania z NBA, co jest szaleństwem, ponieważ gracze spędzają zwykle na parkiecie tylko 28 minut w koszykówce, a 90 w piłce nożnej – stwierdził Sarri.

Szkoleniowiec Lazio przyznaje, że jest zadowolony, gdy jego zawodnicy nie są powoływani do drużyn narodowych. – Matias Vecino poleciał z Rzymu do Japonii, Japonii do Korei Południowej i Korei Południowej do Rzymu, a wszystko to na dwa mecze towarzyskie z Urugwajem – podsumował Włoch.

– Nie krytykuję futbolu międzynarodowego, krytykuję terminarz, ponieważ jakość spada, a do tego dochodzą kontuzje. Jeśli piłka nożna ma stać się biznesem, to za 10 lat ogół społeczeństwa nie będzie już interesował się tym sportem – dodał Sarri.

