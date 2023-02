PressFocus Na zdjęciu: SSC Napoli

Prezydent Napoli, Aurelio De Laurentiis, nie zgadza się z opiniami wielu osób, które przed sezonem mówiły, że Napoli nie ma szans na awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, a także podkreślił, że jego zespół to najbardziej uczciwy klub.

Napoli we wtorek zagra z Eintrachtem w Lidze Mistrzów

Azzurri przewodzą w tabeli Serie A

De Laurentis zadowolony z sezonu Napoli

De Laurentis przekonuje o sile Napoli

Aurelio De Laurentis dołączył w poniedziałek do Napoli, które przebywa w Niemczech, gdzie we wtorek rozegra mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. – To bardzo miłe uczucie widzieć tak wielu ludzi mocno podekscytowanych naszą grą. – przyznał prezydent Napoli w rozmowie z La Gazzettą dello Sport.

– Nie chcę mówić, że jesteśmy najlepsi, ale zawsze byliśmy bardzo konkurencyjni, a już na pewno najbardziej uczciwi – dodał De Laurentis. Włoskie media od razu podchwyciły słowa prezydenta Napoli uznając je za cios wymierzony w Juventus, który w ostatnich tygodniach mierzy się z problemami pozasportowymi i musi radzić sobie z karą odjęcia piętnastu punktów w ligowej tabeli.

Napoli ma 15 punktów przewagi nad drugim w Serie A Interem Mediolan i marzy o swoim pierwszym scudetto od ponad 30 lat. Stało się tak pomimo tego, że wielu fanów, a także dziennikarzy i ekspertów przewidywało w sierpniu, że Azzurri nie ukończą sezonu w pierwszej czwórce.

– Fani mają zawsze rację, ale zazwyczaj grają w wirtualną piłkę nożną. Są blisko zespołu z sercem, duszą i zakładami. Mają prawo powiedzieć wszystko, ale my jesteśmy w środku i wiemy, jak to działa, dlatego powiedziałem, że będziemy pretendentami do tytułu na początku sezonu. Mamy trenera, który wie, jak wykonywać swoją pracę. Wie, jak sprawić, by to zadziałało – podsumował De Laurentis.

