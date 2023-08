Włoskie media zachwycone Polakiem. “Tańczył i dogrywał, bawił się”

IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Napoli pokonało US Sassuolo 2:0

Włoskie media bardzo pozytywnie oceniły występ Piotra Zielińskiego

Polak po wielu spekulacjach zdecydował się pozostać w Neapolu

“Sprawił, że Sassuolo kręciło się w kółko”

Piotr Zieliński tego lata był łączony bardzo intensywnie z przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Polak właściwie był już jedną nogą w zespole Al-Ahli, ale ostatecznie wszystko wskazuje na to, że pozostanie w Neapolu. To oczywiście cieszy fanów, którzy będą mogli wciąż podziwiać występy Zielińskiego. Po wczorajszym meczu US Sassuolo media w samych komplementach rozpisują się o pomocniku.

– Tańczył i dogrywał, bawił się piłką, zachwycał kibiców. Zawsze grał celnie, gdy otwierały się wolne miejsca – pisze portal tuttonapoli.net.

– Podnosi jakość gry, wykonując akcje, które sprawiają, że Sassuolo kręci się w kółko – dodaje calciomercato.com.

