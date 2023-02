Paul Pogba w końcu będzie miał okazję zadebiutować w Juventusie. Francuz dołączył do Starej Damy latem ubiegłego roku, ale ze względu na kontuzję doznaną w meczu towarzyskim nie wystąpił jeszcze w pojedynku o stawkę. Media przewidują, że zobaczymy pomocnika we wtorkowym meczu derbowym, w którym bianconeri zagrają z Torino.

PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba prawdopodobnie zagra z Torino

Francuz wróci do rywalizacji po 315 dniach przerwy

Pomocnik latem wrócił do Turynu po kilku latach przerwy

Pogba wreszcie zadebiutuje w Juventusie

Po wielu miesiącach rekonwalescencji Paul Pogba w końcu zaczął nabierać formy i oczekuje się, że wkrótce wyjdzie na boisko. Dziennikarze Sky Sports są przekonani, że Francuz znajdzie się w kadrze Juventusu na najbliższe Derby della Mole.

Jak podkreśla serwis Calciomercato.com, wtorkowy mecz z Torino będzie miał miejsce 315 dni po ostatnim występie Pogby w meczu o stawkę, którym była przegrana 0:4 Manchesteru United z Liverpoolem w kwietniu ubiegłego roku.

Oczywiście, Francuz nie znajdzie się w wyjściowym składzie Juventusu, ale media są zgodne, że może otrzymać szansę gry w drugiej połowie na kilka minut przed końcem spotkania. W ostatnich dniach pomocnik dobrze radził sobie na treningach, dlatego można wierzyć, że fani Starej Damy wreszcie będą mogli powitać go na murawie po tym, jak wrócił do Turynu po kilku latach przerwy. Media podkreślają, że Federico Chiesa po dłuższej nieobecności również był stopniowo wprowadzany do gry.

Przeciwko Torino powinien też wystąpić wcześniej wspomniany Federico Chiesa. Włoch był nieobecny w meczu z Nantes. Ze względu na jego długą przerwę w grze, Juventus jest bardzo ostrożny przy wprowadzaniu go do regularnej gry.

