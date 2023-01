fot. PressFocus Na zdjęciu: Eljif Elmas

Podsumowanie niedzielnych meczów 17. kolejki Serie A. Na szczycie tabeli doszło do pewnej zmiany, bowiem po zwycięstwie Napoli i remisie Milanu punktowa przewaga nad wiceliderem znów wzrosła. Piotr Zieliński na placu gry zameldował się w drugiej połowie, zaś Bartosz Bereszyński całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych.

Dramat w Rzymie

Pierwsza połowa spotkania Lazio z Empoli nie zwiastowała problemów gospodarzy. Rzymianie szybko wyszli na prowadzenie, a po przerwie zdobyli drugą bramkę. Do dramatu doszło w ostatnich dziesięciu minutach, kiedy to Empoli złapało kontakt, a w doliczonym czasie gry trafiło po raz drugi i doprowadziło do wyrównania, odbierając tym samym Lazio komplet punktów.

Bereszyński bez debiutu

Napoli radziło sobie w niedzielę bez Piotra Zielińskiego, który zasiadł na ławce rezerwowych. Znalazł się na niej również Bartosz Bereszyński. Lider Serie A wyszedł na prowadzenie w 19. minucie, wcześniej marnując rzut karny. Później sytuacja Sampdorii stała się jeszcze bardziej skomplikowana, bowiem z boiska z czerwoną kartką wyleciał Tomas Rincon. Pod koniec spotkania Napoli otrzymało drugi rzut karny, który na bramkę zamienił Eljif Elmas. Zieliński na murawie pojawił się w drugiej połowie, zaś Bereszyński nie podniósł się z ławki.

Milan da odetchnąć neapolitańczykom

Hit niedzieli w Serie A czekał nas na San Siro, gdzie Milan podejmował AS Romę. Mistrzowie Włoch od początku przeważali, a ich starania zostały nagrodzone w 30. minucie, kiedy to pierwszą bramkę zdobył Pierre Kalulu. Na kolejne trafienia musieliśmy czekać do ostatniego kwadransa. W 77. minucie prowadzenie Milanu podwyższył Tomasso Pobega, zaś chwilę później rzymianie złapali kontakt za sprawą Rogera Ibaneza. Kiedy wydawało się, że “Rossoneri” utrzymają prowadzenie do ostatniego gwizdka, w czwartej minucie doliczonego czasu gry do siatki trafił Tammy Abraham. Obie ekipy podzieliły się punktami.

Wyniki niedzielnych meczów 17. kolejki Serie A

Salernitana – Torino 1:1 (0:1)

49′ Vilhena – 36′ Sanabria

Lazio – Empoli 2:2 (1:0)

2′ Anderson, 54′ Zaccagni – 83′ Caputo, 90+4 Marin

Spezia – Lecce 0:0 (0:0)

Sampdoria – Napoli 0:2 (0:1)

19′ Osimhen, 82′ Elmas

Milan – AS Roma 2:2 (1:0)

30′ Kalulu, 77′ Pobega – 87′ Ibanez, 90+4 Abraham