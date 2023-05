PressFocus Na zdjęciu: Stefano Pioli

Milan słabo spisuje się w ostatnich tygodniach

Media piszą o coraz większej presji związanej z wynikami

Stefano Pioli może zapłacić swoją posadą za kiepskie rezultaty

Pioli zostanie zwolniony?

Milan zdobył tylko 25 punktów w 2023 roku, średnio 1,38 na mecz i byłby 11. w tabeli, gdyby sezon rozpoczął się w obecnym roku kalendarzowym. Wygrali również tylko dwa z ostatnich dziewięciu meczów Serie A, zbierając pięć remisów i dwie porażki.

Pioli poprowadził Milan do półfinału Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 2007 roku, ale według La Gazzetty dello Sport brak awansu do przyszłorocznej edycji tych rozgrywek może zmusić klub do ponownego zastanowienia się nad przyszłością szkoleniowca.

Milan czekają teraz trudne mecze. Najpierw zagra z Lazio w Serie A, a następnie w dwumeczu w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko Interowi. Według mediów nadchodzące dwa tygodnie mogą zawarzyć na przyszłości szkoleniowca rossonerich.

