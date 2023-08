fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Stefano Pioli

AC Milan udanie zaczął nowy sezon, wygrywając starcie pierwszej kolejki SerieA

Trener Stefano Pioli podzielił się po meczu swoimi spostrzeżeniami

Pozytywną energię szkoleniowiec Rossonerich wysłał w kierunku takich graczy jak Christian Pulisić, czy Olivier Giroud

Stefano Pioli po meczu Bologna – Milan

AC Milan wywiązał się z roli faworyta, pokonując drużynę Łukasza Skorupskiego. Jednocześnie ekipa z San Siro po pierwszej kolejce plasuje się na piątej pozycji w tabeli.

– Musimy ciężej pracować, aby znaleźć równowagę, ale Ci, którzy do nas przychodzą, zdecydowanie wiedzą, jak grać w piłkę nożną, a to dobry początek. Zagraliśmy tylko cztery mecze towarzyskie, a to pierwszy mecz w tym sezonie, więc mamy dużo pracy do wykonania, ale jesteśmy na dobrej drodze – przekonywał Stefano Pioli przed kamerą DAZN.

– Jestem szczęśliwy, ponieważ nie pytałem sterników klubu o nazwiska, ale o zawodników o określonych cechach i określonych rolach, a oni mi je dali. Stara gwardia pomogła nowicjuszom szybko się do tego przyzwyczaić, a nowi zawodnicy już przyzwyczajają się do nietypowego dla nich stylu gry w piłkę – kontynuował Włoch.

– Wiedziałem, że Pulisić to talent, nigdy nie miałem co do tego wątpliwości. Było oczywiste, że doda jakości drużynie. Ponadto jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem, który w razie potrzeby może zastąpić Rafaela Leao lub grać pod napastnikiem – zaznaczył trener.

– Giroud daje przykład, jest liderem na boisku i poza nim, zawsze ma właściwe nastawienie i jest gotowy do pracy dla zespołu. Wygrał tak wiele w swojej karierze. Jest szczęśliwy w Mediolanie. To prawda, że ​​nie jest już taki młody, więc powinniśmy od czasu do czasu dać mu odpocząć, ale bardzo się cieszę, że mogę trenować tego wybitnego gościa – powiedział Pioli.

