"Mourinho wniósł do drużyny silną mentalność. Wszyscy znamy poziom tego trenera i jego doświadczenie" - powiedział na antenie "Sky Sports Italia" Gianluca Mancini na temat Jose Mourinho, który wraz z Romą awansował właśnie do finału Ligi Europy.

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Gianluca Mancini w pozytywny sposób wypowiedział się o Jose Mourinho

Zdaniem obrońcy, “The Special One” wniósł do szatni silną mentalność

Roma awansowała do finału Ligi Europy

Roma w finale Ligi Europy, podopieczny chwali trenera

AS Roma pod wodzą Jose Mourinho radzi sobie bardzo dobrze. Przed rokiem ekipie z Wiecznego Miasta udało się wygrać Ligę Konferencji Europy. Teraz z kolei awansowali do finału Ligi Europy i mają szansę na sięgnięcie po to trofeum. Duża w tym zasługa Portugalczyka. “The Special One” diametralnie odmienił grę Romy i stworzył bardzo silny zespół, nie tylko w Serie A, ale i w Europie. Dostrzegają to piłkarze, którzy sami go chwalą.

– Mourinho wniósł do drużyny silną mentalność. Wszyscy znamy poziom tego trenera i jego doświadczenie, uczestniczył przecież w tak wielu europejskich finałach. My też chcieliśmy podnieść poprzeczkę po finale Ligi Konferencji Europy, teraz naszym celem jest wygranie kolejnych rozgrywek w Europie – przyznał Gianluca Mancini na antenie “Sky Sports Italia”.

– Jeszcze niczego nie zrobiliśmy, ponieważ najważniejszy jest finał. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przywieźć trofeum do Rzymu – dodał piłkarz Romy.

Czytaj więcej: Legenda rozpływa się nad grą pomocnika. “Juve musi postarać się go zatrzymać”