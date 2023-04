La Gazzetta dello Sport informuje, że Leonardo Bonucci i Paul Pogba wrócili do treningów i prawdopodobnie będą gotowi do gry w sobotnim meczu Juventusu z Lazio. Mediolański dziennik podkreśla, że Massimiliano Allegri po raz pierwszy w sezonie będzie miał do dyspozycji wszystkich zawodników.