Paulo Dybala opuścił boisko w pierwszej połowie niedzielnego meczu Serie A. Gwiazdor AS Romy nabawił się kontuzji kolana po starciu z rywalem.

fot. Imago/Gianluca Zuddas/LaPresse Na zdjęciu: Paulo Dybala

Paulo Dybala nabawił się kolejnej kontuzji

Po starciu z rywalem uszkodziło się kolano Argentyńczyka

Nie był on w stanie kontynuować gry

AS Roma traci lidera

Paulo Dybala to jeden z tych piłkarzy, którym nieustannie towarzyszą problemy zdrowotne. W ostatnim czasie wydawało się, że Argentyńczyka stać na regularne występy. Zaliczył pięć kolejnych spotkań w Serie A, notując w nich dwie bramki i dwie asysty. Pauzował natomiast w meczu Ligi Europy z Servette FC, tak aby być gotowym na ligowe starcie z Cagliari.

Jose Mourinho wystawił swojego gwiazdora od pierwszej minuty. Ten nie dotrwał jednak nawet do przerwy. Po starciu z jednym z rywali upadł na murawę i długo się nie podnosił. Jego reakcja sugerowała, że pojawił się poważny problem. Dybala został uderzony w kolano, w efekcie czego doznał kontuzji, która wyeliminowała go z dalszej gry. Wyraźnie zrozpaczony piłkarz AS Romy został zastąpiony przez Andreę Belottiego.

