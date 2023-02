Paul Pogba według najnowszych informacji niewykluczone, że zagra we wtorkowym spotkaniu Serie A, w którym Juventusu zagra z Torino. Kilka słów na ten temat przekazał trener Massimiliano Allegri przed Derby del Mole.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Paul Pogba może zagrać we wtorkowych derbach Turynu

Francuski pomocnik w tej kampanii nie zagrał jeszcze nawet przez minutę

Wtorkowa potyczka 24- kolejki Serie A zacznie się o 20:45

Pogba pomoże Juve w derbach?

Paul Pogba wrócił do Juventusu latem minionego roku na zasadzie wolnego transferu. Francuski zawodnik dołączył do klubu z Turynu po wygaśnięciu umowy z Manchesterem United. Wciąż jednak nie miał okazji do gry w ekipie z Turynu w tej kampanii. Kilka słów na ten temat wyraził opiekun Starej Damy.

– Paul czuje się dobrze. Jeśli będzie trzeba, skorzystamy z niego. Rozmawiałem z nim tak samo, jak z innymi zawodnikami. Musi zrozumieć, że powrót do składu to ważna część sezonu. Musi być na każdej płaszczyźnie gotowy, aby dobrze zakończyć sezon i podać nam pomocną dłoń – mówił Massimiliano allegri cytowany przez Triball Football.

Zobacz także:

Juventus – Torino: typy, kursy, zapowiedź (28.02.2023) Juventus FC – Torino FC, typy na mecz i przewidywania Podopieczni Massimiliano Allegriego przed batalią z Il Toro mogą pochwalić się passą kolejnych zwycięstw. Juventus jednocześnie walczy o miejsce w pierwszej szóstce na koniec sezonu ligowego. Wielokrotni mistrzowie Serie A mają jednocześnie szanse na to, aby odrobić stratę do Atalanty, która ostatnio uległa Milanowi (0:2). Czytaj dalej…

Juventus w środowy wieczór zmierzy się z Torino w spotkaniu 24. kolejki Serie A. Kilka dni później natomiast Stara Dama zmierzy się z Romą. Podopieczni Massimiliano Allegriego plasują się obecnie na ósmej pozycji w tabeli, legitymując się dorobkiem 32 punktów. Do szóstej Atalanty turyńczycy tracą dziewięć oczek.

