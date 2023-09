Hit Serie A dla Milanu. Trwa koszmarna seria podopiecznych Jose Mourinho [WIDEO]

W piątkowy wieczór AS Roma na Stadio Olimpico podejmowała AC Milan. Hit kolejki zakończył się ostatecznie zwycięstwem gości 2:1. "Giallorossich" stać było tego dnia tylko na trafienie honorowe, które było autorstwem Leonardo Spinazzoli w doliczonym czasie gry.

IMAGO / LaPresse Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

AS Roma w piątkowy wieczór podejmowała na własnym obiekcie AC Milan

Mecz zakończył się zwycięstwem “Rossonerich” 2:1

Na listę strzelców wpisali się Olivier Giroud, Rafael Leao oraz dla gospodarzy Leonardo Spinazzola

Serie A. Milan ogrywa na wyjeździe Romę

Trzecia kolejka rozgrywek Serie A przyniosła dwa hity. Jednym z nich było spotkanie Romy z Milanem na Stadio Olimpico, które było niezwykle ważne zarówno dla jednych jak i drugich. Gospodarze wreszcie chcieli przełamać niemoc i zdobyć trzy punkty, natomiast goście z Mediolanu pożądali trzeciego zwycięstwa z rzędu.

Pierwsza połowa toczyła się pod dyktando podopiecznych Stefano Piolego. To im został przyznany rzut karny w 8. minucie za faul Ruiego Patricio na Rubenie Loftusie-Cheeku. Do jedenastki podszedł Olivier Giroud, który precyzyjnym strzałem zamienił ją na gola. Uwidoczniona przewaga od pierwszych minut trzymała się do gwizdka sędziego, kończącego pierwszą część gry. Milan dominował, a Roma raz po raz próbowała się odgryzać, ale nic konkretnego z ich akcji nie wynikło.

⚡ SZYBKIE OTWARCIE WYNIKU MECZU! ⚡



Olivier Giroud przymierzył z rzutu karnego i AC Milan wychodzi na prowadzenie w spotkaniu z AS Romą! ⚽️ Włączcie Eleven Sports 1! 👀 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/pDdtbISStA — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 1, 2023

Drugie 45 minut rozpoczęło się w najlepszy z możliwych sposobów dla Milanu. Dośrodkowanie Davide Calabrii w ekwilibrystyczny sposób na gola zamienił Rafael Leao i było już 2:0.

😱 GOLAZO RAFAELA LEÃO! 😱



Cudowny gol Portugalczyka w meczu z AS Romą! 😍⚽️ MUSICIE TO ZOBACZYĆ! 👇 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/FNMHFR0YS9 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 1, 2023

W 60. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Fikayo Tomori i od tej pory zaczęły się kłopoty “Rossonerich”. W 70. minucie debiut w koszulce “Giallorossich” zaliczył Romelu Lukaku i już minutę później mógł uszczęśliwić kibiców zgromadzonych na Stadio Olimpico, ale piłkarza po jego strzale minimalnie minęła bramkę chronioną przez Mike’a Maignana. W doliczonym czasie gry na listę strzelców wpisał się jeszcze Leonardo Spinazzola, ale było to tylko trafienie honorowe. Piłkarze Jose Mourinho nie przełamali się i ich dorobek punktowy po trzech kolejkach wynosi jeden punkt. Natomiast “Rossoneri” mają komplet oczek na swoim koncie.

AS Roma w następnym meczu ligowym zmierzy się na własnym obiekcie z Empoli. Natomiast zespół Milanu zagra w hitowym spotkaniu z Interem.

AS Roma – AC Milan 1:2

Spinazzola (90+’) – Giroud (9′), Rafael Leao (47′)