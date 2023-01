PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen udowodnił świetną formę w piątkowym hicie pomiędzy Napoli a Juventusem (5:1). Autor dubletu i asysty po zakończeniu spotkania podkreślał jednak, że przed neapolitańczykami jeszcze daleka droga do zdobycia mistrzostwa Włoch.

SSC Napoli nie dało szans Juventusowi (5:1) w hicie 18. kolejki Serie A

Dublet ustrzelił Victor Osimhen, do tego zanotował asystę przy trafieniu Kwaracchelii

Nigeryjczyk podkreślił jednak, że jego zespół jest jeszcze daleki od zdobycia tytułu

“Jeśli będziemy słuchać trenera, to mamy sporą szansę na mistrzostwo”

SSC Napoli w piątek rozbiło Juventus (5:1) w hicie 19. kolejki Serie A. Stara Dama podchodziła do tego starcia po zachowaniu ośmiu czystych kont z rzędu. To jednak nie przeszkodziło liderowi włoskiej ekstraklasy w zdemolowaniu jej defensywy. Jednym z bohaterów gospodarzy został Victor Osimhen. Reprezentant Nigerii sam ustrzelił dublet po dwóch uderzeniach głową, a do tego zanotował asystę przy golu Chwiczy Kwaracchelii. Po spotkaniu napastnik nie krył radości.

– To była fantastyczna noc, Forza Napoli na zawsze! – zaczął Osimhen po włosku. Było to jego pierwsze zdanie wypowiedziane publicznie w tym języku. Dalej kontynuował już jednak po angielsku – Gratulacje dla drużyny. Wielki szacunek dla Juventusu za walkę, ale potrzebowaliśmy tego bardziej. Jestem szczęśliwy z powodu wyniku i mojego wkładu z dwiema bramkami i asystą. Chcemy coś zbudować na tym zwycięstwie. Zawsze powtarzam, że mamy świetny skład z wielką jakością. Nie możemy, oczywiście, zapominać też o jakościowych piłkarzach Juventusu. To była dobra walka. Jestem szczęśliwy, że pozostajemy na szczycie. Musimy dalej kontynuować to, co robimy – dodał 24-latek.

Zwycięstwo daje Napoli wielką przewagę nad resztą stawki. Partenopei mają aż o dziesięć punktów więcej, niż drugi AC Milan. Rossoneri swoje spotkanie w bieżącej kolejce rozegrają jednak dopiero w sobotę. Nic dziwnego, że dziennikarze spytali Osimhena o perspektywę sięgnięcia po mistrzostwo kraju.

– Do tego za daleka droga. Musimy nadal słuchać instrukcji trenera, a wtedy myślę, że pod koniec sezonu będziemy mieli na to niezłe szanse – odrzekł nigeryjski napastnik.

Osimhen z dwunastoma bramkami w Serie A przewodzi klasyfikacji najlepszych strzelców. Do tego ma na koncie cztery ligowe asysty.

Czytaj więcej: Spalletti: drużyna była świetna, zagraliśmy zgodnie z naszym DNA.

