Victor Osimhen przekazał kilka ciepłych słów w stronę klubu i kibiców Napoli. Wokół napastnika zrobiło się trochę zamieszania, ale wygląda na to, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.

IMAGO / Carmelo Imbesi Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen wpadł w furię po ironicznym nagraniu na TikToku

Napoli opublikowało prześmiewczy film z udziałem napastnika

Wydaje się, że Nigeryjczyk uspokoił emocje

Victor Osimhen z emocjonalnym listem do Napoli

Victor Osimhen w ostatnim czasie miał spore problemy z Napoli. Klub na oficjalnym profilu na TikToku opublikował prześmiewcze nagranie z udziałem Nigeryjczyka. Wideo przedstawiało chybiony rzut karny. To wyraźnie nie spodobało się napastnikowi, który był zdenerwowany całą sytuacją i groził nawet pozwem.

Teraz Osimhen uspokoił emocje i postanowił napisać kilka ciepłych słów do kibiców i klubu.

– Przyjazd do Neapolu w 2020 roku był dla mnie wspaniałą decyzją. Mieszkańcy okazali mi tyle miłości i dobroci, że nie pozwolę nikomu stanąć między nami. Pasja mieszkańców Neapolu podsyca mój ogień, aby zawsze bawić się sercem i duszą, a miłość do herbu jest niezachwiana, ponieważ noszę go z dumą. Mam wielu przyjaciół, którzy są neapolitańczykami i stali się częścią mojej rodziny i codziennego życia… Nadal szerzmy jedność, szacunek i zrozumienie. Forza Napoli Sempre – napisał Osimhen na swoim koncie na Instagramie.