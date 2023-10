Pierre Kalulu nabawił się kontuzji w trakcie spotkania Milanu z Napoli. Dziennikarze "La Gazzetty dello Sport" informują, że Francuz doznał groźnego urazu i czeka go teraz czteromiesięczny rozbrat z piłką.

Poważna kontuzja Pierre’a Kalulu

Pierre Kalulu opuścił już w pierwszej połowie boisko w hitowym starciu Milanu z Napoli. Kontuzja francuskiego defensora od początku wyglądała groźną, a teraz dziennikarze “La Gazzetty dello Sport” przekazali pesymistyczne wieści.

Otóż zawodnik “Rossonerich” nabawił się kontuzji lewego uda, która wymaga specjalistycznej operacji. Włosi zdradzili, że obrońca w najbliższym czasie poleci do Finlandii, gdzie podda się specjalnemu zabiegowi. Powrót do pełni zdrowia 23-latka może potrwać nawet cztery miesiące.

Pierre Kalulu to nie jedyny defensor Milanu, który doznał kontuzji w trakcie spotkania z Napoli. Marco Pellegrino również zszedł z urazem. U Argentyńczyka zdiagnozowano złamanie w lewej stopie, która ma wyeliminować go z gry do połowy grudnia.

