IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Paulo Dybala

AS Roma pokonała Cagliari 4:1

Niestety w pierwszej połowie kolejnej kontuzji doznał Paulo Dybala

Według Sky Sports doszło do skręcenia kolana

Paulo Dybala ze skręconym kolanem. Występ w hicie zagrożony

AS Roma wygrała z Cagliari 4:1, ale Jose Mourinho i tak ma powody do niepokoju. Z gry wypada jego kluczowy gracz – Paulo Dybala. Argentyńczyk musiał opuścić boisko z powodu urazu już w 40. minucie.

Jeden z rywali z impetem zaatakował Argentyńczyka, uderzając w jego kolano. Według najnowszych informacji Sky Sports w wyniku starcia doszło do skręcenia stawu kolanowego, co oznacza dla piłkarza przerwę co najmniej od 3 do 4 tygodni.

– Słucham swoich graczy. Paulo nie jest optymistą i dlatego ja nie jestem optymistą. Oczywiście na wyniki testów musimy poczekać kilka dni, ale ufam doświadczeniu zawodnika, który dobrze zna swój organizm. Paulo nie jest optymistą, ja też nie. Lekarze chcą rozmawiać dopiero, gdy wszystko sprawdzą – skomentował Jose Mourinho.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, to Paulo Dybala prawdopodobnie nie zagra w meczach z Monzą, Slavią Praga i Interem.