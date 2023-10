IMAGO / IPA Sport Na zdjęciu: Rudi Garcia

Napoli w ostatniej kolejce doznało bolesnej porażki z Fiorentiną 1:3

Po tej wpadce Aurelio De Laurentiis zaczął zastanawiać się nad przyszłością Rudiego Garcii

Pozycja francuskiego trenera w drużynie mistrza Włoch jest mocno zagrożona

Rudi Garcia zostanie zwolniony z Napoli?

SSC Napoli w niedzielny wieczór poległo na własnym boisku w starciu z Fiorentiną 1:3. Drużyna mistrza Włoch zagrała bardzo słabe spotkanie, które dało sporo do myślenia Aurelio De Laurentiisowi. Gianluca Di Marzio w poniedziałek poinformował, że prezes “Azzurrich” poważnie zastanawia się nad przyszłością Rudiego Garcii.

Włoski dziennikarz dodał również, że odbyło się już spotkanie Aurelio De Laurentiisa z francuskim trenerem. Pozycja Francuza w Neapolu jest mocno zagrożona, ponieważ zespół pod jego wodzą kompletnie zawodzi. Notują słabe wyniki, a do tego w ich grze nie widać monolitu, co poprowadziło “Azzurrich” w minionym sezonie do mistrzostwa.

Napoli obecnie okupują 5. lokatę w ligowej tabeli. Drużyna pod wodzą Rudiego Garcii ma na koncie 14 zdobytych punktów po 8. kolejkach.

