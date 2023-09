AS Roma przegrała w 6. kolejce Serie A z Genoą 1:4. To kolejny słaby występ podopiecznych Jose Mourinho. Portugalczyk na konferencji prasowej był wyraźnie zirytowany, ale nie zamierza składać broni.

IMAGO / Nicolo Campo Na zdjęciu: Jose Mourinho

AS Roma przegrała w 6. kolejce Serie A z Genoą 1:4

Giallorossi zajmują 16. miejsce w lidze włoskiej

Jose Mourinho nie ma zamiaru składać broni

Genoa 1:4 AS Roma. Jose Mourinho nie składa broni

Początek sezonu zdecydowanie nie należy do AS Romy. Podopieczni Jose Mourinho w szóstej kolejce Serie A przegrali 1:4 z Genoą i na tym etapie rozgrywek zajmują odległe 16. miejsce z dorobkiem zaledwie pięciu punktów. Portugalczyk pomimo niepowodzeń nie ma zamiaru składać broni.

– To prawda to najgorszy start sezonu dla Romy i w mojej karierze. Jednak myślę też, że to pierwszy raz, kiedy Roma grała w dwóch europejskich finałach z rzędu – skomentował w swoim stylu Mourinho.

– Nie mamy czasu na płacz. Możemy płakać wewnętrznie, bo to rani nasze serca, zwłaszcza mnie z powodu mojego kontaktu z kibicami Romy. Ale jutro wracamy do pracy. Następny mecz będzie wart trzy punkty, a nie siedem czy osiem, ale będzie dla nas bardzo, bardzo ważnym meczem – zakończył.

