Jose Mourinho został w AS Romie pomimo lukratywnej oferty z Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk twierdzi jednak, że prędzej czy później wyląduje w tamtejszej lidze.

IMAGO / Domenico Cippitelli Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho latem otrzymał szaloną ofertę z Arabii Saudyjskiej

Portugalczyk zdecydował się zostać w AS Romie

Przekonuje jednak, że kiedyś obejmie drużynę z Saudi Pro League

Jose Mourinho chce pracować w Arabii Saudyjskiej

Jose Mourinho na jednej z konferencji prasowych AS Romy zdradził, że interesowały się nim kluby z Arabii Saudyjskiej. Zdecydował się jednak na pozostanie z drużyną Giallorossich.

– Trzy miesiące temu myśl o moim odejściu z klubu była postrzegana jako tragedia. W trakcie wakacji otrzymałem największą i najbardziej szaloną ofertę, jaką kiedykolwiek dostał trener piłkarski. Odrzuciłem ją, bo dałem słowo piłkarzom, kibicom i właścicielowi klubu – wyznał Mourinho.

Portugalczyk nie wyklucza, że kiedyś obejmie drużynę z Arabii Saudyjskiej. Co więcej, jest przekonany, że prędzej czy później dojdzie do takiej sytuacji.

– W wolnym czasie pojadę do Arabii Saudyjskiej, ale jestem przekonany, że będę tam pracować. Nie wiem kiedy, ale jestem tego całkiem pewien. Jestem zaangażowany w pracę z Romą i chcę dać z siebie wszystko klubowi aż do ostatniego dnia. Nikt nie zna przyszłości, ale na pewno to zrobię – skomentował.