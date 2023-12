IMAGO / Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Jose Mourinho

Juventus podejmie AS Romę w spotkaniu zamykającym tegoroczne zmagania w Serie A

Gospodarze przystępują do tego pojedynku z pozycji wicelidera ligowych zmagań

Jose Mourinho, trener przyjezdnych, zapowiedział zbliżające się starcie

Serie A. Mourinho: Juventus jest gotowy na walkę o tytuł

Rok 2023 w Serie A zakończy się mocnym uderzeniem. Na Allianz Stadium dojdzie do hitowego starcia, w którym zmierzą się Juventus i Roma. Gospodarze obecnie plasują się na 2. lokacie i do liderującego Interu tracą cztery punkty, natomiast rzymianie zajmują 6. pozycję, 12 oczek za plecami Bianconerich.

Stara Dama walczy o mistrzostwo Włoch, z kolei Giallorossi marzą o grze w Lidze Mistrzów. Nikt nie ukrywa, że rywalizacja w Turynie ma ogromne znaczenie dla obu drużyn. Przed zbliżającym się starciem wypowiedział się Jose Mourinho, trener ekipy z Wiecznego Miasta:

– Paulo Dybala będzie dostępny na ten mecz. W kwestii Leonardo Bonucciego nie będę się wypowiadał. Juventus to Juventus, natomiast Allegri to Allegri. Wiemy, czego się po nich spodziewać. Mówimy o zespole nastawionym na wyniki i uważam to za pozytywną cechę. Bronią się skutecznie. Są gotowi, by walczyć o Scudetto z Interem.