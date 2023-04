fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho może latem zmienić otoczenie

Portugalczyk jest gotowy na odejście z AS Romy w przypadku oferty z konkretnych klubów

Jest on otwarty na propozycje z Chelsea lub PSG

Mourinho czeka na oferty

Jose Mourinho pracuje w AS Romie od 2021 roku. W obecnym sezonie ma szanse na zakwalifikowanie się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co w klubie traktowane jest jako cel. Nie oznacza to jednak, że Portugalczyk będzie kontynuował swój projekt w stolicy Włoch. Pomimo obowiązującego do 2024 roku kontraktu, latem może dojść do rozstania.

Niedawno pojawiły się informacje o atrakcyjnej ofercie dla Mourinho z Arabii Saudyjskiej. Utytułowany szkoleniowiec nie jest zainteresowany tym kierunkiem, natomiast rozważy propozycje z konkretnych ekip. Jest on zainteresowany pracą w Chelsea lub Paris Saint-Germain. Oba te kluby poszukują nowych trenerów, a Portugalczyk jest wymieniany jako potencjalny kandydat. Jeśli tylko pojawi się oferta, będzie on naciskał na rozstanie z AS Romą. Włoski klub nie zamierza sprawiać mu problemów, gdyż również rozważa możliwość ewentualnego zakończenia współpracy.

Mourinho ma za sobą dwie kadencje w szeregach The Blues. We Francji nie miał jeszcze okazji trenować.

