fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Milan skutecznie odrabiał straty po fatalnej pierwszej połowie, ale nie wystarczyło czasu i siły na wydarcie wszystkich punktów z rąk beniaminka. Sobotnie spotkanie z Lecce zakończyło się więc remisem 2-2.

Milan zremisował z Lecce 2-2

Na przerwę beniaminek schodził z dwubramkowym prowadzeniem

Bramki dla mistrzów Włoch strzelali Rafael Leao i Davide Calabria

Milan zawodzi i powiększa stratę do lidera

Milan powoli wypisuje się z walki o krajowe mistrzostwo. Po wznowieniu klubowych rozgrywek “Rossoneri” nie wyglądają tak, jak w pierwszej części sezonu. Na przestrzeni ostatniego tygodnia zremisowali z AS Romą 2-2, a także przegrali z Torino i odpadli z Pucharu Włoch. W sobotę grali na wyjeździe z Lecce, które ma już na swoim koncie dobre wyniki z ekipami ze ścisłej czołówki.

Piłkarze mistrza Włoch na karuzelę zostali zabrani w 3. minucie. Po odbiciu od Theo Hernandeza piłka kompletnie zmieniła tor lotu i wpadła do bramki gości, którzy już na wczesnym etapie musieli skupić się na odrabianiu strat. Lecce na tym nie poprzestawało, bowiem tworzyło kolejne dogodne sytuacje, a kolejną udało się skutecznie wykorzystać w 23. minucie. Po precyzyjnym dośrodkowaniu na strzał głową zdecydował się Federico Baschirotto, dając beniaminkowi komfortowe prowadzenie.

Milan do przerwy wyglądał na kompletnie zagubiony, natomiast po zmianie stron wziął się do odrabiania strat. Lecce zamknęło się we własnym polu karnym, nie przypominając drużyny z pierwszej odsłony. W 58. minucie pozytywny impuls dał Rafael Leao, który po zaskakującym strzale obok bliższego słupka pokonał bramkarza. Nieco ponad 10. minut później Milan cieszył się z wyrównania. Olivier Giroud zgrał głową do Davide Calabrii, a ten również głową wpakował piłkę do siatki.

KTO JAK NIE ON? 🔥 RAFAEL LEÃO TRAFIA DO SIATKI! ⚽️



AC Milan zaczyna odrabiać straty w starciu z US Lecce. 👀 Mecz trwa w Eleven Sports 1. #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/CCqo6vsdb4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 14, 2023

Piłkarze “Rossonerich” wyglądali na wyczerpanych pogonią za wyrównaniem, dlatego po drugiej bramce nieco “siedli” i nie zdołali już zdobyć kolejnego trafienia. Mecz zakończył się remisem, co oznacza większą stratę do liderującego Napoli.