Milan pracuje nad przedłużeniem kontraktu Mike'a Maignana. W październiku dojdzie do rozmów z przedstawicielami bramkarza. On sam widzi swoją przyszłość na San Siro.

fot. Imago/Sportimage Na zdjęciu: Mike Maignan

Mike Maignan jest rozchwytywany przez najbogatsze kluby w Europie

Milan intensywnie pracuje nad przedłużeniem jego kontraktu

Aktualnie wygasa on w połowie 2026 roku

Francuz będzie kontynuował karierę w ekipie Rossonerich?

Mike Maignan jest absolutną gwiazdą Milanu. Wymienia się go w ścisłym gronie najlepszych bramkarzy świata, co przyczynia się do poważnego zainteresowania ze strony największych i najbogatszych klubów w Europie. Choć sam Francuz kilkukrotnie przyznawał, że dobrze czuje się na San Siro, zatrzymanie go w drużynie będzie wymagać sporej pracy i poświęcenia.

Bramkarz znajduje się na liście życzeń Chelsea i Paris Saint-Germain. Sam zainteresowany nie ukrywa, że widzi swoją przyszłość we Włoszech, natomiast Milan musi sprostać jego żądaniom. Maignan oczekuje pensji na poziomie nawet 10 milionów euro rocznie, co uczyniłoby go najlepiej opłacanym graczem w całym zespole. Reprezentant Francji zaliczyłby tym samym gigantyczną podwyżkę, gdyż obecnie zarabia niespełna 3 miliony euro za sezon.

Władze Milanu w październiku chcą się spotkać z przedstawicielami 28-latka. Tematem będzie oczywiście kontynuowanie współpracy na nowych warunkach. Obecny kontrakt Maignana wygasa w czerwcu 2026 roku.

