fot. PressFocus Na zdjęciu: Paolo Maldini

AC Milan od dłuższego prowadzi rozmowy w sprawie nowego kontraktu z Rafaelem Leao. Na temat negocjacji na temat przyszłości zawodnika głos zabrał dyrektor mistrzów Serie A – Paolo Maldini.

Paolo Maldini wypowiedział się na temat Portugalczyka przed kamerą Sport Mediaset

Aktualny konytrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca 2024 roku

Rafael Leao zostanie w Milanie?

AC Milan w ofensywie w tej kampanii liczy między innymi na Rafaela Leao. Według dyrektora Rossonerich portugalski zawodnik chce kontynuować swoją karierę w ekipie z San Siro.

Przed rozpoczęciem środowej potyczki, w której Milan w ramach Coppa Italia mierzył się z Torino, kilka słów w rozmowie ze Sport Mediaset wyraził Paolo Maldini. Został oczywiście zapytany przez reportera o strategię transferową klubu.

Kontynuowane są negocjacje z ojcem Rafaela Leao i jego przedstawicielami, aby wypracować nową umowę. Zainteresowanie piłkarzem wyrażają jednak także takie kluby jak Chelsea oraz Liverpool.

– Rozmawiamy, są też wideorozmowy, a nie tylko spotkania osobiste. Postaramy się dojść do porozumienia. Wygląda na to, że obie strony chcą kontynuować współpracę i spróbujemy osiągnąć kompromis – mówił dyrektor Rossonerich przed kamerą Sport Mediaset.

– Próbowaliśmy to zrobić przez ostatnie półtora roku, ale w tym czasie wiele się wydarzyło. Ważną rzeczą jest to, że chcemy przedłużyć kontrakt i wygląda na to, że zawodnik też tego chce – kontynuował Maldini.

– Ten zespół został w dużej mierze zbudowany na kampanii transferowej z 2019 roku i praktycznie wszyscy, którzy przybyli, przedłużyli swoje umowy. Muszę powiedzieć, że wszyscy, którzy chcieli odnowić swoje kontrakty, zrobili to – podsumował Włoch.

Rafael Leao w tym sezonie wystąpił w 16 spotkaniach ligowych. Strzelił w nich siedem goli i zanotował sześć kluczowych podań.

