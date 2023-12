Fikayo Tomori został w piątek kolejnym zawodnikiem AC Milan, który doznał kontuzji. To oznacza, że 21 z 27 graczy Rossonerich zmagało się w tej kampanii z kłopotami zdrowotnymi. Jednocześnie w mediolańskiej ekipie aktualnie nie ma nawet jednego zdolnego do gry doświadczonego środkowego defensora.

AC Milan stracił w piątek z powodu kontuzji kolejnego zawodnika

Tym razem kontuzja dopadła Fikayo Tomoriego

26-latek musiał opuścić boisko po ponad godzinie gry

Tomori z kontuzją

Fikayo Tomori był przez długi czas jednym z nielicznych, którym udało się w tym sezonie uniknąć leczenia. Reprezentanta Anglii w końcu jednak także dopadł pech. Ciekawe jest to, że Tomori został 21 zawodnikiem z 27-osobowej kadry AC Milan, który odniósł w tym sezonie kontuzję. Zdecydowana większość miała kłopoty mięśniowe.

Z sześciu zawodników, którzy do tej pory uniknęli kontuzji, tak naprawdę pierwszym wyborem są tylko: Tijjani Reijnders i Olivier Giroud. Techniki treningowe trenera Stefano Pioliego budzą wątpliwości, ponieważ była to już trzydziesta kontuzja, jakiej doznał zawodnik Milanu w tym sezonie, z czego 22 dotyczyły mięśni, w tym oczywiście kilka nawrotów.

Największy kryzys występuje w obronie, ponieważ Simon Kjaer zszedł z boiska w przerwie meczu z Salernitaną, co oznacza, że ​​szkoleniowiec Rossonerich nie ma sprawnych doświadczonych środkowych obrońców. Zakończyli mecz z Theo Hernandezem i nastolatkiem Janem-Carlo Simiciem na środku obrony.

Malick Thiaw, Pierre Kalulu i Mattia Caldara są wyłączeni z gry na dłuższy czas, a Marco Pellegrino wraca do zdrowia po kontuzji. Jedyną dobrą wiadomością jest to, że podobno Kjaer po uderzeniu w głowę miał po prostu zawroty głowy i nie jest to nic poważnego.

