fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości

Reprezentant Polski przedłuży wygasający kontrakt z Napoli

Juventus oraz Inter zostali już powiadomieni o woli zawodnika

Przygoda będzie kontynuowana

Latem wydawało się, że Piotr Zieliński zakończy swoją przygodę z Napoli. Najpierw był łączony z Lazio, a później mówiło się o nim w kontekście przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Choć operacja była bliska finalizacji, ostatecznie reprezentant Polski odrzucił ofertę i pozostał w Neapolu na kolejny sezon.

Mistrzowie Włoch nie wykluczali sprzedaży środkowego pomocnika. Jego kontrakt wygasa w połowy 2024 roku, dlatego była to ostatnia okazja, aby zarobić na rozstaniu niezłe pieniądze. Jednocześnie nie było pewne czy współpraca będzie kontynuowana. Napoli chciało zatrzymać Zielińskiego, natomiast warunkiem były nowe warunki, mniej korzystne dla samego piłkarza, który nie mógłby liczyć na takie zarobki, jak dotychczas.

Jego sytuacji kontraktowej z uwagą przyglądali się włodarze Juventusu oraz Interu Mediolan, gotowi do podjęcia kroków w kierunku ściągnięcia go w ramach transferu bezgotówkowego. Do takowych najprawdopodobniej nie dojdzie, gdyż Zieliński nie zamierza opuszczać Napoli. Polak podjął decyzję, że przedłuży swoją umowę, nawet jeśli oznacza to mniejsze wynagrodzenie.

Kluby zainteresowane jego usługami zostały już powiadomione o woli zawodnika. Wcześniej działacz Napoli wyznał publicznie, że 29-latek pragnie kontynuować karierę w obecnym zespole.

