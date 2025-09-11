Mecz Serie A w Australii? UEFA może zablokować pomysł Milanu

Milan i Como chcą rozegrać ligowe spotkanie w Australii. W tym czasie na San Siro odbędzie się ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich. Według "La Gazzetty dello Sport" UEFA podejmie decyzję w tej sprawie w piątek.

Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Milan i Como czekają na decyzję UEFA. Spór o mecz w Australii

Milan i Como planują w lutym rozegrać mecz Serie A w australijskim Perth. W tym czasie na San Siro odbędzie się ceremonię otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich. Aby do tego doszło, potrzebna jest zgoda wielu instytucji, w tym federacji australijskiej, FIFA i UEFA. To właśnie decyzja europejskiej centrali jest najtrudniejsza do przewidzenia.

Aleksander Ceferin już wcześniej wyrażał wątpliwości wobec podobnych inicjatyw. – Nie jesteśmy zadowoleni, ale nie mamy wielu możliwości, jeśli federacje wyrażają zgodę. W przyszłości trzeba będzie to omówić bardzo poważnie, bo kibice powinni oglądać mecze w domu – mówił w wywiadzie dla „Politico”. Z kolei Glenn Micallef z Komisji Europejskiej stwierdził, że nawet jeden mecz poza Europą to o jeden za dużo.

Lega Serie A broni swojej decyzji, wskazując na wyjątkowe okoliczności. W komunikacie zaznaczono, że mowa o pojedynczym spotkaniu na 380 w sezonie i że wydarzenie ma charakter absolutnie wyjątkowy. Dla władz ligi to także okazja do promocji rozgrywek i dodatkowych przychodów.

UEFA obawia się jednak precedensu. W tle toczy się dyskusja o planach La Ligi, która rozważała rozegranie meczu Villarreal – Barcelona w Miami. W centrali w Nyonie rośnie obawa, że podobne projekty staną się normą, a nawet doprowadzą do przenoszenia całych kolejek ligowych poza Europę.

Decyzja zapadnie podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego UEFA w Tiranie. Spotkanie obejmie także wybór gospodarza finału Ligi Mistrzów 2027. Włoska federacja ma poprzeć inicjatywę Milanu i Como, licząc, że zostanie podkreślona wyjątkowość sytuacji związanej z igrzyskami. Wewnątrz UEFA ścierają się jednak dwie frakcje, a przeciwnicy zyskują coraz większe poparcie.

