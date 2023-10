fot. Imago / IPA Sport / ABACA / BRIPASport Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Lazio w poprzednim sezonie zostało wicemistrzem Włoch, ale dzisiaj jest cieniem ekipy sprzed kilku miesięcy

Maurizio Sarri ostatnio w mocnych słowach wypowiedział się na temat kalendarza piłkarskiego

Szkoleniowiec rzymian wziął jednocześnie w obrone piłkarzy

Sarri wściekł się na terminarz piłkarski

Lazio w trakcie minionego weekendu uległo na wyjeździe AC Milan (0:2). Po tym starciu głos na temat rywalizacji zabrał trener Orłów, krytykując napięty kalendarz piłkarski. Szkoleniowiec Lazio odpowiedział na pytanie, dlaczego w tym sezonie często zmienia linię pomocy.

– To wybór podyktowany szalonym kalendarzem. Jestem strasznie zły na UEFA, FIFA, Serie A i całą ekipę za ten szalony harmonogram. Wysyłają chłopaków do rzeźni i nikt nie interweniuje. To jest piłka nożna. Weź pieniądze i uciekaj – mówił Sarri cytowany przez Getfootballnewsitaly.com.

– W Serie C nie ma boisk piłkarskich. Wszystkie piłkarskie pieniądze inwestowane są w 30-40-50 zawodników – dodał Włoch.

Czytaj więcej: Hit dla Milanu, Rossoneri nie zwalniają tempa [WIDEO]