PressFocus Na zdjęciu: Mike Maignan

Stefano Pioli podczas konferencji prasowej przed meczem z Atalantą Bergamo poinformował, że Mike Maignan wróci do bramki rossonerich na hit Serie A. Szkoleniowiec rossonerich odniósł się także do powrotu do zdrowia Zlatana Ibrahimovicia.

Maignan zagra przeciwko Atalnacie

Francuz od września leczył kontuzję łydki

Do coraz lepszej formy wraca też Ibrahimović

Maignan wyleczył kontuzję, Ibra bliższy powrotu na boisko

Mike Maignan nie pojawił się w barwach Milanu od 18 września, kiedy rozegrał pełne 90 minut w przegranym 1:2 meczu z Napoli. Po tym spotkaniu bramkarz doznał kontuzji łydki podczas zgrupowania reprezentacji Francji i od tamtej pory powoli wraca do zdrowia.

– Maignan zagra przeciwko Atalncie. Tatarusanu wypełnił swój obowiązek. Na początku miał trudności przez brak regularnej gry, ale po czasie doszedł do dobrej dyspozycji. Ostatnio był świetny. Mike jest mocno zmotywowany przed powrotem i z pewnością wniesie wielki wkład w grę zespołu – przyznał Pioli.

Środowisko rossonerich czeka na jeszcze jeden wielki powrót. Zlatan Ibrahimović też pomału wraca po kontuzji, a w ostatnim czasie pojawiał się już na ławce rezerwowych podczas spotkań Serie A, ale od początku sezonu nie wystąpił jeszcze w żadnym pojedynku. – Ibrahimović radzi sobie coraz lepiej i lepiej – odparł szkoleniowiec Milanu.

– Atalanta to świetny zespół zarówno pod względem technicznym, jak i fizycznym. My też mamy swoje atuty, dlatego myślę, że ten mecz będzie bardzo otwarty – dodał.

Niedzielne starcie Milanu z Atalantą to zdecydowanie jedno z ciekawszych spotkań tej serii gier. Oba kluby walczą o miejsce w pierwszej czwórce. Obecnie w lepszej sytuacji są rossoneri, którzy znajdują się na ostatnim miejscu premiowanym grą w Lidze Mistrzów i mają cztery punkty przewagi nad La Deą.

