Paolo Maldini podczas pracy Milanie chciał dokonać sensacyjnego transferu. Włoch starał się przekonać Leo Messiego do gry w Mediolanie.

IMAGO / LaPresse / Spada Na zdjęciu: Paolo Maldini

Paolo Maldini przyznał, że starał się sprowadzić Leo Messiego do Milanu

Argentyńczyk gra aktualnie dla Interu Miami

Były włoski piłkarz opuścił “Rossonerich” wraz z końcem ubiegłego sezonu

Leo Messi mógł grać w Milanie

Leo Messi mógł trafić do Mediolanu. Sprowadzeniem Argentyńczyka zainteresowany był AC Milan. Ich były dyrektor strategii i rozwoju Paolo Maldini przyznał, że wielokrotnie dzwonił do jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Jego starania spełzły na niczym. Do transferu nigdy nie doszło.

– Próbowaliśmy pozyskać Leo Messiego. Chciałem go. Wydzwanialiśmy do niego, ale po 10 dniach zrozumieliśmy, że to po prostu niemożliwe – przyznał Maldini.

– To wspaniały zawodnik. Próbowaliśmy, ale to było dla nas niemożliwe – powiedział.

Messi po zakończeniu kontraktu z PSG trafił do ligi MLS, gdzie gra w barwach Interu Miami. W nowym klubie zagrał 14 spotkań, w których strzelił 11 bramek i zaliczył 5 asyst. Mimo krótkiego jak dotąd pobytu w Stanach Zjednoczonych zdołał wygrać z Interem Puchar Ligi. Został zwycięzcą Złotej Piłki za rok 2023. Tym samym stał się pierwszym piłkarzem w historii, który wygrał tę nagrodę, nie grając w europejskim klubie.