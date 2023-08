IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Napoli naciska na transfer Sofyana Amrabata

Marokańczyk w ostatnich dniach stał się głównym celem transferowym “Azzurrich”

26-latek do tej pory był głównie łączony z przeprowadzką do Manchesteru United

Sofyan Amrabat głównym celem transferowym Napoli

Włoski dziennik “Corriere della Sera” donosi, że Sofyan Amrabat może zostać na boiskach Serie A. Otóż marokański pomocnik stał się w ostatnich dniach celem transferowym numer jeden Napoli. Władze mistrzów Italii planują wkrótce usiąść do rozmów z Fiorentiną.

Sofyan Amrabat do tej pory był głównie łączony z przeprowadzką na Old Trafford. Jednak Manchester United od kilku tygodni nie potrafi dojść do porozumienia z “Violą” w kwestii kwoty transferu Marokańczyka. Całą sytuację może wykorzystać Napoli, które w trybie ekspresowym chce sprowadzić do zespołu środkowego pomocnika.

Sofyan Amrabat zasilił szeregi Fiorentiny w styczniu 2020 roku. Wówczas “Viola” zapłaciła Hellasowi Verona za jego transfer 19,5 miliona euro. Marokańczyk do tej pory rozegrał 107 spotkań w koszulce klubu z Florencji. W tym czasie udało mu się zdobyć zaledwie jedną bramkę oraz raz zanotować asystę.

Sprawdź także: Manchester United ruszył po piłkarza Barcelony. Trwają rozmowy